2021年米其林指南台北台中的星級餐廳於今（25）日於線上公布，米其林1星餐廳名單已全數出爐，頤宮4度蟬聯全台唯一最高榮耀的3星餐廳，2星餐廳共8家，1星餐廳則有25家；此外，米其林也宣布下屆將把高雄及台南列入評鑑城市。
同時，特別獎項也一併出爐，「年輕主廚大獎」由今年新上榜1星的「澀 Sur-」主廚林佾華獲得，首次在台頒發的「米其林服務大獎」落在頤宮服務經理歐宛臻，也讓頤宮在今年可說仍是最大贏家，另外同樣首次登台的「米其林綠星」獎項則由「山海樓」及「陽明春天（士林）」2家餐廳拿下。
【3星餐廳】
頤宮（台北）
【2星餐廳】
侯布雄（台北，新上榜）
請客樓（台北）
祥雲龍吟（台北）
logy（台北）
RAW（台北）
鮨天本（台北）
態芮（台北）
JL Studio（台中）
【1星餐廳】
富錦樹台菜香檳（台北，新上榜）
米香台菜餐廳（台北，新上榜）
牡丹（台北，新上榜）
de nuit 法式餐廳（台北，新上榜）
T＋T（台北，新上榜）
澀 Sur-（台中，新上榜）
俺達的肉屋（台中，新上榜）
教父牛排（台北）
大腕（台北）
金蓬萊遵古台菜（台北）
mpromptu by Paul Lee（台北）
謙安和（台北）
吉兆割烹壽司（台北）
Longtail（台北）
明福台菜海產（台北）
山海樓（台北）
鮨野村（台北）
鮨隆（台北）
天香樓（台北）
雅閣（台北）
A CUT（台北）
渥達尼斯磨坊（台北）
Forchetta（台中）
鹽之華（台中）
明壽司（台北）
【年輕主廚大獎】
澀 Sur-：主廚林佾華
【米其林服務大獎】
頤宮服務經理：歐宛臻
【米其林綠星】
山海樓
陽明春天（士林）
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