「富錦樹台菜香檳」新入榜就獲得一星餐廳。（王英豪攝）

2021年米其林指南台北台中的星級餐廳於今（25）日於線上公布，米其林1星餐廳名單已全數出爐，頤宮4度蟬聯全台唯一最高榮耀的3星餐廳，2星餐廳共8家，1星餐廳則有25家；此外，米其林也宣布下屆將把高雄及台南列入評鑑城市。

「富錦樹台菜香檳」新入榜就獲得一星餐廳。（王英豪攝）

「富錦樹台菜香檳」新入榜就獲得一星餐廳。（王英豪攝）

同時，特別獎項也一併出爐，「年輕主廚大獎」由今年新上榜1星的「澀 Sur-」主廚林佾華獲得，首次在台頒發的「米其林服務大獎」落在頤宮服務經理歐宛臻，也讓頤宮在今年可說仍是最大贏家，另外同樣首次登台的「米其林綠星」獎項則由「山海樓」及「陽明春天（士林）」2家餐廳拿下。

米其林2星3星名單。（圖／中時新聞網製表）

「頤宮」4度蟬聯最高榮耀的3星餐廳。（截圖自米其林線上發布會）

【3星餐廳】

頤宮（台北）

【2星餐廳】

侯布雄（台北，新上榜）

請客樓（台北）

祥雲龍吟（台北）

logy（台北）

RAW（台北）

鮨天本（台北）

態芮（台北）

JL Studio（台中）

米其林1星名單。（圖／中時新聞網製表）

【1星餐廳】

富錦樹台菜香檳（台北，新上榜）

米香台菜餐廳（台北，新上榜）

牡丹（台北，新上榜）

de nuit 法式餐廳（台北，新上榜）

T＋T（台北，新上榜）

澀 Sur-（台中，新上榜）

俺達的肉屋（台中，新上榜）

教父牛排（台北）

大腕（台北）

金蓬萊遵古台菜（台北）

mpromptu by Paul Lee（台北）

謙安和（台北）

吉兆割烹壽司（台北）

Longtail（台北）

明福台菜海產（台北）

山海樓（台北）

鮨野村（台北）

鮨隆（台北）

天香樓（台北）

雅閣（台北）

A CUT（台北）

渥達尼斯磨坊（台北）

Forchetta（台中）

鹽之華（台中）

明壽司（台北）

【年輕主廚大獎】

澀 Sur-：主廚林佾華

【米其林服務大獎】

頤宮服務經理：歐宛臻

【米其林綠星】

山海樓

陽明春天（士林）