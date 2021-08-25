國產高端疫苗自23日開始施打，截至昨晚已有16萬7268人次施打，陸續傳出有三起施打疫苗後猝死案例。對此，民眾黨立委賴香伶表示，政府應盡速查明真相，釐清死因，若三案經查有因果關聯性，指揮中心或ACIP要決定施打是否先中止。

賴香伶指出，衛福部身為衛生主管關，衛生福利部除應查明相關案例死因外，也應協助死者家屬申請啟動預防接種受害救濟程序，調查釐清真相，衛福部更應儘速召開預防接種受害救濟審議小組會議，並設法給予死者家屬就濟。

對於陸姓作家接種疫苗後猝死，衛生福利部長陳時中稱，陸姓作家是高端疫苗不良事件死亡的第一例，「初步研判有心肌梗塞可能性」，賴香伶呼籲相關猝死、不良反應事件應該依據 預防接種受害救濟金徵收及審議辦法，衛福部應排定專人協助疑似受害人家屬，包括填寫申請書、輔導如何收集受害證明資料提出申請。

賴香伶說，中央流行疫情指揮中心一再呼籲民眾施打疫苗，如今發生猝死事件，更應主動介入了解，不應坐等疑似受害人家屬詢問，政府有責任主動協助家屬進行救濟。