NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場勘查，攝得災後營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場偵查，攝得失火後營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中與友人等5人，於5月前往玉山杜鵑營地紮營，因人為疏失引發12天的森林大火，延燒面積達79.7公頃、森林區被害全損面積達22.0877公頃，損失高達2億元，遭檢方依違反《森林法》起訴，檢方調查發現，喬等人在出發前就已在LINE群組討論好要盜木生火，卻在案後辯稱起火是因踢倒火爐，謊話連篇。

起訴指出，喬建中於邀約朱姓、鍾姓、吳姓、彭姓等4名友人一同前往大水窟山賞花，於4月28日向玉山國家公園申請入園、5月4日於通訊軟體LINE設立「大水窟看杜鵑」群組討論行程，並擔任領隊一職，計畫於同月15日至16日上山。

檢方調查群組紀錄發現，喬建中在5月10日於群組中向成員提及杜鵑營地、南營地可生火，而大水窟營地不可生火，其中鍾姓友人還說，「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯帶不夠怎麼辦」，喬聽完一席話，非但不制止，反而說，「不過我確實有在考慮是否要帶鋸子」，鍾則再回覆，「鋸子是標準配備吧。」

檢方指出，喬等5人於15日上午5時進入八通關古道，抵往杜鵑營地紮營，隨即非法撿拾枯枝等森林產物，鍾男則持鋸子鋸下先前已遭盜伐的樹木，作為營火的主要燃料，一行人靠此營火取暖至同日晚間8時許，卻因未確實撲滅火殘火，而引發森林大火。

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署偵辦找出失火前營地周圍衛星照片。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署偵辦找出失火前營地樣貌的照片。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

檢方提及，喬建中在警詢時辯稱是不慎踢倒爐火才釀災，否認有升火，不坦承犯行，其同行4名友人也對好說詞，一致稱是喬建中踢倒火盆，此外，檢警在6月2日前往5人住處搜索、扣證時，其中一名彭女還傳訊告知喬建中與吳女，致吳女交付檢警無紀錄的空白備份手機，不僅如此，喬建中、吳女、鍾男、朱男還將手機群組與照片刪除，上述行為經檢方認定有滅證的犯行，且犯後毫無悔意。

令人髮指的是，檢方瀏覽喬建中的臉書過往貼文，發現其於4月16日發文稱，「同行的小朋友有時看我任性地在蒸鼎泰豐小籠包，有時聽我嚴令把柴火中不是扁柏的雜木全部抽掉再開始炭烤牛排。能分享一些對生命（莫名其妙）的堅持，應該是這些計畫最大的收穫。」

南投地檢署今偵結，依違反《森林法》第52條第1項第4款「結夥二人以上或僱使他人犯之」以及同法第53條第3項「失火燒燬他人之森林者」等罪起訴，審酌喬建中等5人犯後態度不佳，向法院建請重量刑。