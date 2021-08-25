印度籍路透社攝影記者席迪圭（Danish Siddiqui）7月中在報導阿富汗與塔利班的戰事時不幸遇害。

曾榮獲普立茲獎的印度籍路透社攝影記者席迪圭（Danish Siddiqui），7月中在報導阿富汗戰事時受傷，阿富汗特種部隊撤退時將他拋下，導致他落入塔利班手中，最終遭到殺害，照片顯示席迪圭的遺體甚至遭到塔利班亂槍掃射毀屍。

路透社報導，6月塔利班開始在阿富汗攻城掠地時，38歲印度籍路透社攝影記者席迪圭向上級要求前往阿富汗報導這場戰事，他當時說，「如果我們不去，誰會去呢？」

路透社後來批准席迪圭的請求，席迪圭也在7月11日抵達阿富汗特種部隊在南部重鎮大城坎達哈（Kandahar）的根據地，並且跟隨一支由數百名菁英戰士組成的部隊貼身採訪。

7月13日，席迪圭參與一場任務，解救一名被塔利班份子包圍的警察，最終任務成功，不過他的車隊在回程時遭到火箭推進榴彈（Rocket-propelled grenade，RPG）攻擊，席迪圭搭乘的悍馬被一枚火箭推進榴彈擊中側邊，席迪圭的鏡頭紀錄下了榴彈擊中瞬間的閃光及車身晃動，他的特種隊員仍持續駛出漫天砲火，場面相當驚險。

The Humvee in which I was travelling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture the visual of one of the rockets hitting the armour plate overhead. pic.twitter.com/wipJmmtupp — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13 2021

這場遇襲中，席迪圭的部隊損失了3輛車，所幸他並未受傷。

路透社攝影記者席迪圭7月13日拍下阿富汗特種部隊在與塔利班激戰中，悍馬被炸毀的畫面。（圖／路透社）

他事後將遇襲當下的照片及影片上傳到推特，還引來不少朋友關心安危，他向朋友們保證公司已經評估過安全問題，強調：「別擔心，我知道何時該抽身。」

不過三天後幸運之神並未如同前一次那般眷顧他。7月16日，部隊出動，要奪回通往巴基斯坦的主要門戶邊界城市史賓波達克（Spin Boldak），阿富汗特種部隊在這場任務中失敗，席迪圭及另外2名阿富汗隊員不幸喪命。

根據席迪圭回報路透社的通訊內容及阿富汗特種部隊指揮官的說法，席迪圭起初是被火箭彈的碎片炸傷，之後他被送到鄰近的清真寺治療，當部隊開始撤退後，席迪圭及另外2名士兵就在混亂中被隊員們遺棄。

印度籍路透社攝影記者席迪圭（Danish Siddiqui）在報導阿富汗戰事時不幸遇難。圖為7月16日他跟隨阿富汗特種部隊奪回邊界城市史賓波達克任務中拍下的畫面，是他生前最後幾張照片。（圖／路透社）

當時擔任阿富汗特種部隊指揮官的阿里贊少將（Haibatullah Alizai）表示，在激戰中，顯然隊員們誤以為席迪圭及2名隨行士兵已經撤離了，因此將他們留在當地。他的說法後來也獲得4名士兵證實。

塔利班後來歸還了席迪圭的遺體。關於他如何遇難的狀況仍不清楚，不過根據照片、情資及屍檢，席迪圭死後遺體落入塔利班手中期間，遺體被嚴重毀損。

英國彈道專家博伊斯（Phillip Boyce）檢視、比對席迪圭的遺體照片及X光片後，認定席迪圭「被殺後又被多掃射了好幾槍」。另外英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，有報導指席迪圭的遺體被車輾過，不過博伊說照片上的毀損狀況和槍傷吻合，而且不一定意味著死後遭到其他類型的傷害。

針對毀屍指控，塔利班否認，塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，在他們發現席迪圭的遺體時，遺體上就有這些傷口了。

席迪圭是印度非常有名的記者，他曾因為拍攝2018年緬甸洛興雅（Rohingya）難民問題，和同事獲得普立茲獎「特寫攝影獎」（Feature Photography）。他身後留下2名孩子。

路透社攝影記者席迪圭（Danish Siddiqui）2018年獲得普立茲獎「特寫攝影獎」。（圖／路透社）

席迪圭遇難也讓路透社內部陷入分歧及怒火，部份記者質疑公司是否提供席迪圭適當的安全措施，不過也有人認為貼身採訪受訓精良的阿富汗特種部隊是適當作法。

路透社指出，批准席迪圭赴阿富汗採訪是在經過外部專家、內部安全人員的評估後共同做出的決定，路透社總編輯賈樂尼（Alessandra Galloni）在聲明中表示，「作為總編輯，我為這個決定負全責。」目前席迪圭遇難的事件仍在進行調查。

根據「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）統計，自2010年以來，全球有超過600名記者遇害，阿富汗尤其危險，超過35名記者在報導中喪命，其中28人為本地記者。