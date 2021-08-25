台船今日召開股東常會，董事長鄭文隆表示，台船國艦國造業務比重已達60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業逐步建構完成，伴隨著多型公務船艦開工、安龍、交船，已逐步站穩轉型利基，並以「翻轉營運、穩定獲利」為目標邁進。

截至6月底，台船公司商船手持訂單計4艘，軍艦及公務船手持訂單計26艘，交船日期高雄廠區排至2025年11月，基隆廠至2027年10月，海事工程手持訂單有離岸風機水下基礎基樁與轉接段，已陸續完工交付，合計手持待完成之業務尚餘535億元。

台船公司2017啟動轉型計畫以來，積極朝多角化經營，同時透過成立戰鬥團隊、推行營運改善計畫、持續執行EP-10提升方案、推動基隆廠改造計畫…等多項改造措施，成效逐步浮現，經統計截至7月底止，累計合併稅前盈餘約6116萬元，連續7個月呈現單月盈餘，預估全年度可順利達成轉虧為盈之目標，一掃過往營運陰霾。

鄭文隆指出，隨著商船訂單熱絡，將把握此一利基，爭取有利商船訂單並研議自建船舶，及規劃建立自有船隊之經營模式其可行性，並戮力完成國艦國造相關業務，海軍、海巡、財政部、教育部等公務艦艇建造案陸續執行，風電工作船「翡翠輪 GreenJade」各建造節點如期如質完成，離岸風電鋼構與塗裝等領域穩健創新，持續朝建構「卓越海洋事業集團」之願景邁進，打造永續經營環境，為股東創造最大價值。