新竹縣消防局為加強大專院校學生租屋居住安全，結合明新科技大學、中國科技大學、敏實科技大學、中華科技大學等4校教官，8月起到學生寄宿宿舍實施消防安全檢查，學校管理的宿舍都符合消防安檢都符合規定，開學後除加強防疫外，並會到校外宿舍做安檢，提高學生居家防火和防災應變能力。

新竹縣長楊文科特別提醒有租屋需求的學生與家長留意，要謹慎挑選安全的租賃環境，若學生對租賃處所的安全有任何疑慮，都可以向當地消防分隊或是打電話至消防局反映，申請到租屋處所進行消防安全檢查。

「不能輕忽校外租屋處的公共安全！」消防局長孫福佑表示，部分屋主會將既有室內空間做隔間來增加房數，或是利用既有建物的增建或鐵皮搭蓋建物，出租給學生使用，可能未符合消防安檢規定。

因此，學生與家長要多加留意，謹慎挑選安全的租賃環境，房東也應善盡管理權人責任，依法裝設住宅用火災警報器、滅火器及出口標示燈等設備，確保學生的安全。

消防局指出，8月起結合新竹縣內4所大專院校教官，針對校內或在校外的學生宿合，檢查熱水器裝設位置、滅火設備、緊急照明及避難逃生等相關設備，確保能有效運作，逃生路線暢通，目前學校管理的宿舍部分，並未發現有不符合規定的情形。

9月開學後，消防局將4校週邊的出租給學生的公寓，陸續展開消防安檢工作，讓校外賃居學生免於一氧化碳中毒，在災害發生時更＋能安全逃生。