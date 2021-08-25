簡男國中時成功在海邊救溺3人，受時任總統馬英九表揚，長大後卻染上毒癮，在花蓮販賣毒品咖啡包牟取暴利，近日遭逮依法送辦，儘管悔不當初，仍遭法院裁定羈押。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮刑大副大隊長韓修愛說明逮捕簡男的過程。（羅亦晽攝）

花蓮一名24歲簡姓男子，國中時成功在海邊救溺3人，受時任總統馬英九表揚，沒想到當兵因交友不慎，染上毒癮，竟成藥頭開始販賣毒品咖啡包牟取暴利，直到近日被花蓮警方逮捕依法送辦後，儘管悔不當初，不過最後仍遭法院羈押。

花蓮縣警局刑警大隊日前接獲情資，指出簡男在花蓮市區販售毒品咖啡包，報請花蓮地檢署指揮偵辦，經一段時間蒐證確認後，本月18日持搜索票前往其位在吉安鄉的住處搜索未果，警方懷疑毒品藏在他處，最後果然於簡停在市區路旁的車上，起獲14包毒品咖啡包，總重達64克。

簡男（中）國中時，英勇救人事蹟獲邀上時任總統馬英九的「治國周記」節目，與馬英九同框。（羅亦晽翻攝）

警方追查發現，該批毒品是簡男在外地購買後，帶回花蓮販賣牟利，甚至還將毒品咖啡包外裝上印製名車及外國運動品牌等圖樣，藉以吸引年輕人購買。

刑大副大隊長韓修愛表示，針對簡男販賣毒品牟取不法所得部分目前還在清查中，目前以涉嫌違反毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署偵辦，經檢察官向花蓮地院聲請羈押獲准。

據了解，簡男就讀國中一年級時，和友人結伴前往花蓮北濱海邊玩水，其中2人在戲水途中，疑因體力不繼，被海浪往外推，自小學過游泳的簡，當時也沒多想，馬上套上救生圈，奮不顧身地跳水救人，英勇事蹟讓他上了時任總統馬英九的節目「治國周記」，接受表揚。

只不過警方為突破簡男心房，偵訊時向他提及國中英勇救人受總統表揚的事蹟，簡情緒一度受到波動，坦承當兵時，不慎交到損友，進而染上毒癮，事後也十分懊悔，甚至請警方聯繫其父親前往警局，哽咽地向父親懺悔，表示之後不會再犯，簡父也希望他能反省。