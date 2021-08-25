位在高雄亞洲新灣區高雄流行音樂中心鯨魚堤岸及輕軌光榮碼頭站對側的海邊幸福公寓民間自辦都更案，歷經7年時間由實施者金廣成建設成功整合私地主，要將45年老公寓打造為新大樓，高市府25日正式核定權利變換計畫，全案預定於2024年完成都更。

苓雅區海邊路海邊幸福公寓基地面積1209平方公尺，原為1棟屋齡近45年的5層樓50戶無電梯公寓社區，更新後將成為地上28層、地下5層的住宅大樓，預料將為苓雅區舊部落周邊引入新活力、改善居住環境，並在後疫情時代為亞洲新灣區愛河灣呈現優質的視野景觀。

高市府都發局指出，愛河灣海邊路都更案經金廣成建設與私地主多年整合，於2018年12月核定都市更新事業計畫，後續在2019年11月由金廣成建設報核都市更新權利變換計畫，高市府為積極推動都市更新，都發局依都更條例於去年9月加速審議程序，今年3月完備都更聽證等法定程序，5月經高市都更爭審會審議通過後，25日正式核定都更權利變換計畫。

高市府都發局長楊欽富表示，推動都市更新是城市轉型的重大任務，此次核定公告的海邊路都更案位在流行音樂中心鯨魚堤岸及輕軌光榮碼頭站對側，將帶動愛河灣及周邊舊市區發展，並持續促成亞洲新灣區周邊公私有土地的轉型活化再生。