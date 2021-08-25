菲律賓總統發言人羅奎今天轉述總統杜特蒂說，明年總統大選，若杜特蒂長女薩拉出馬角逐總統寶座，杜特蒂本人不會參選副總統。

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP- Laban）昨天發表聲明，指杜特蒂（Rodrigo Duterte）同意代黨出征於明年參選副總統。杜特蒂親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）則預計將被提名為總統候選人。

不過，羅奎（Harry Roque）今天接受國營媒體訪問時說：「我引述他（杜特蒂）的話：『薩拉（Sara Duterte）如果決定參選，克里斯多福．吳就不選了。對我來說，顧及敏感性，我們兩個不能一起在那裡（參選）。所以如果她要選，我就不選了。』」

杜特蒂昨晚在電視談話中說：「（下屆大選）我將參選副總統。我將持續這場戰役。我憂心毒品、叛亂－首先是叛亂，其次是犯罪、毒品。」

但因杜特蒂電視談話播出前曾經過剪輯，新聞網站Rappler稍早報導，消息人士透露，杜特蒂在這場內閣閣員會議中提到，薩拉若於明年大選角逐國家元首大位，他和克里斯多福．吳就不選了。「因為如果兩個杜特蒂一起選，看起來不太好。」

菲律賓內閣事務部長諾格拉利斯（Karlo Nograles ）也向有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）證實杜特蒂上述發言。

身兼民主菲人－國民力量黨執行副總理的諾格拉利斯說，杜特蒂對這點態度始終如一，「他說至少在2022 年大選，他不認為『杜特蒂－杜特蒂配』應該出現」。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。

菲律賓總統大選將於明年5月登場，菲國獨立研究團隊OCTA 7月民調顯示，薩拉和杜特蒂若參選下屆正副元首，支持率分別為28%和18%，在可能參選者中名列前茅。

菲國反對陣營3月結盟組成「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」，將於明年大選聯合推舉正副元首候選人，對抗杜特蒂陣營推派的人選。

1SAMBAYAN昨天發表聲明說，杜特蒂接受執政黨徵召參選下屆副總統並不讓人意外。這個聯盟批評，杜特蒂此舉是出於對國際刑事法院（ICC）和國內司法系統可能因掃毒戰向他問責的恐懼，「相信菲律賓人民會意識到他厚顏無恥、自私和追求私利的動機」。

杜特蒂7月曾在「民主菲人－國民力量黨」全國代表大會表態，指他可能參選下屆副總統，以獲得刑事豁免權，避免在他卸任後遭政敵和反對派人士追訴。但根據菲律賓法律，目前僅賦予現任國家元首豁免權。