新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，但在最艱困的時刻，台南市善化區卻有一群愛心店家，認助華山基金會愛心功德桶，擺放店面顯眼處供民眾捐零錢做愛心。市議員林志展今捐出10萬元，邀鄉親一起幫助身邊困苦長輩。

華山基金會善化天使站表示，疫情使基金會捐款大減5成，但疫情前善化僅有25個愛心功德桶擺放點，在疫情嚴峻期間不減反增，多了10處新認養點，25日上午基金會邀請認養店家在善化慶安宮前廣場舉辦簡易認助活動，邀請神明做見證，在天助自助加持下，集氣幫助身邊的困苦長輩。

華山基金會善化天使站表示，這些愛心店家除在店面擺放愛心功德桶外，也紛紛加碼捐贈物資及捐款服務經費，不遺餘力堅持做公益。今日活動善化區長方澤心、立委郭國文、市議員林志展也到場力挺，林志展更當場掏出10萬元現金捐助。

隨著疫情趨緩，各行各業逐漸恢復正常運作，華山善化天使站呼籲更多在地店家加入認助行列，目標希望在9月底前突破50個愛心點。而隨著政府一連串的振興措施即將展開，也期盼民眾到店消費之餘皆能順手行善，捐出口袋中的零錢，幫助華山服務的弱勢長輩。