馬來西亞籍陸姓作家23日接種高端疫苗疑似身體發生不適，家人在24日一早發現他躺在床上沒有呼吸心跳送醫不治，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾在疫情記者會上指出初判死因為心肌梗塞，桃園地檢署檢察官偕同法醫與家屬25日下午在中壢殯儀館相驗，檢方表示，經過家屬同意，將於26日上午解剖釐清確切死因。

陸姓作家接種疫苗後猝死一事引發效應，不少人湧入他的臉書發文哀悼，但也有人是幸災樂禍留言，「本來就有病不要來影響別人打高端的意願」、「後來他就死掉了」，作家女兒也強勢留言反擊「你呢？怎麼還沒死掉啊」、「希望你父母也如此，不客氣」。

陸姓作家兒子和女兒25日身穿黑衣、戴著黑帽與黑色口罩，在警方陪同下出現在中壢殯儀館，他們心情平靜低頭不發一語，相驗時間約1小時結束。檢方表示，死者外觀初步沒有異樣，也排除外力介入等，但為求謹慎，因為家屬曾說陸姓作家有高血壓病史，究竟死因是疾病導致或是與接種疫苗有關，仍待遺體解剖後才能進一步釐清。