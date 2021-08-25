彰化市知名診所醫師鄭光人已經行醫50年，3度在農曆七月從鬼門關搶命，熱愛爬山。（鄭光人提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市知名診所醫師鄭光人已經行醫50年，熱愛爬山的他身體健朗得看不出年紀，日前中元節有人衝進診所求救「有人昏倒了」，馬上放下工作，跑到路邊，費盡力氣為路倒施作CPR達15分鐘，救回了一命，巧合的是，2009年、2010年也都在中元節搶救山難，留下難忘記憶。

上周21日中元節前夕，家家戶戶準備籌拜好兄弟。早上10點多，突然有人，跑向鄭光人腸胃科診所內，呼喊「醫師！醫師！有人昏倒，趕快來急救！」在看診中的鄭醫師馬上放下醫院的工作飛奔出去。

昏倒的人手拿兩打可口可樂摔倒在地上，鄭醫師說，一看人已經臉發黑，沒有呼吸、沒有心跳，緊急做CPR，旁人有人已經打119。

鄭醫師的太太阮慧玲說，先生5年前膝蓋韌帶受傷，曾接受手術，所以無法以跪姿施力，只能雙腳張半彎腰，為路倒的路人進行CPR，費盡所有力氣，15分鐘後，一度無法站立。

鄭醫師說作CPR前後大約有15分鐘之久，救護車才到。因為是半蹲狀況，感到蠻累，一面做，一面觀察那昏倒的人，慢慢有呼吸、心跳，過一會兒，腳也會動，放心不少。

後來救護車抵達，鄭醫師繼續回來看門診，路人看得心裏非常感動，事後被救回家屬來拜訪鄭醫師，感謝即時急救，已經住進加護病房了，一切都還好，也恢復意識，並可以說話了，目前還在檢查當中。

醫師娘阮慧玲說，過去爬山經歷2次「事件」，都發生在中元節，第一次是2009年8月5日在鳶嘴山救助一位遇上山難的尤姓男子；第二次是2010年8月30日哈勘尼山與親友人發生迷途山難；日前中元節則是第三次。

「很感謝神，發生了意外，但神讓事件平安渡過」鄭光人說，幾次在農曆七月遇見生死大關，加添不尋常的回憶，感恩都平安度過。

鄭光人也說，有人問，「你不怕抓交替？」他篤信耶穌基督，中元節更是平安月，沒有禁忌，身為醫師天職就是救人。