中央流行疫情指揮中心宣布，昨（24日）新增5例疫苗接種後死亡事件，包含2例AZ、2例莫德納及1例高端疫苗。指揮中心發言人莊人祥證實，此例接種高端疫苗後死亡個案，即為昨天傳出死亡的陸姓作家。

指揮中心發言人莊人祥說明，2例AZ疫苗接種後死亡之不良事件，年齡為61歲至65歲，接種後18日至29日間發生；2例莫德納疫苗接種後死亡之不良事件，年齡為47歲至52歲，接種後6日至13日間發生。

至於昨傳出接種高端疫苗後猝死的陸姓作家，今天已被列入疫苗接種後不良事件通報。莊人祥說明，該名個案為55歲，接種高端疫苗後1天發生死亡。

根據指揮中心統計，昨新增62件疫苗接種後不良事件，其中8件為接種高端疫苗，包含7例非嚴重不良事件，以及1例死亡、1例其他疑似嚴重不良事件。

截至8月24日，全國累計接種10404722劑疫苗，其中AZ接種6440517劑，Moderna接種3677248劑，高端接種286957劑。