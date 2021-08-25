鄭功進指出，今年五月以來隨著新冠肺炎疫情加溫，對傳統公、民營市場造成極大的衝擊。（陳世宗攝）

受到新冠肺炎疫情衝擊，傳統公、民有市場防疫成本大幅提升，造成業者極大負擔，市議員鄭功進、邱素貞等25日為民請命，建請市府調高相關補助，限期免租或延長市場規費五折等，協助業者共度疫情寒冬。經發局表示，十月份起市否減租將再進行評估，並配合台中購物節加強行銷。

鄭功進指出，今年五月以來隨著新冠肺炎疫情加溫，對傳統公、民營市場造成極大的衝擊，尤是全台最大公有零售市場建國市場，總攤位數超過711攤，還有將邁入百年歷史的第三公有零售市場、合作市場等，疫情以來生意受到很大影響，建議市府應調高相關補助。

市議員林祈鋒說，東南區內尚有大智、復興、福乎、工學等市場，和健康黃昏市場及十甲旺市場等，多處民有市場聚落，市府應加速辦理整體建物的翻新，並結合市府台中購物節、女麗購等活動，於後疫情時期辦裡相關的行銷規畫，彌補業者在疫情時期的損失。

市議員邱素貞表示，近期內氣溫節節升高，建國市場內十分悶熱，市府曾在去年C區裝設6台水冷扇，後續也在B、D區裝置11台水冷扇，市場攤商反應雖有達到通風效果，但仍治標不治本；希望能夠比照台北市南門市場全面裝設空調，成為全國最大、最好的公有市場標竿。

經發局強調，受到疫情影響攤商租金部分，公有零售市場五到九月分打5折優惠，十月起是否會減租將再進行評估；民有市場如要加入台中購物節店家行列，市府將輔導加入。建國市場爭取全面裝置空調，因涉及電費須由業者分攤，摩托車不得進入市場等，市府將與自治會再研究。