運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬羊、兔、豬的人平時待人真誠，不會欺騙他人，但是在遇到挫折時卻習慣自欺欺人，明明知道真相，卻不願坦然面對，因此總會困在惡性循環中，讓問題反覆發生。

▍1.生肖羊

屬羊的人性格善良，待人真誠，平時非常熱心，看到他人有困難時總會主動出手相助，他們覺得交朋友最重要的就是誠信，很討厭欺騙的行為，不過屬羊的人談戀愛的時候卻非常盲目，常常自欺欺人，就算伴侶做錯事，他們依然會盲目的包容，完全沒有底線，甚至會把所有的錯攬在自己身上，不允許旁人責怪自己的戀人，但對方往往也不會反省，放任錯誤反覆發生。

▍2.生肖兔

屬兔的人觀察力很強，又擅長推理，分析事情時非常深入又有條理，總能看透本質，不被表象欺騙，不過他們很愛裝傻，常常為了自我保護而選擇忽略一些事實，怕承認真相會讓自己傷心，不如就視而不見。俗話說「裝睡的人叫不醒」，當他們選擇逃避時，旁人無論如何點醒他們都沒有用，他們看似盲目，其實內心非常清楚，只是在自欺欺人，讓自己感覺好受一點。

▍3.生肖豬

屬豬的人很自卑，常常覺得自己的條件很差，比不過別人，平時他們把這個自卑感藏得很好，與人相處時隨和又真誠，在遇到挫折時才會展現脆弱、沒自信的一面，不過他們也不敢直接面對自己的缺點，而是選擇自欺欺人，躲在自己編出的謊言裡，不願意挺身而出解決問題，以為風波過了就算了，總是抱著這種鴕鳥心態，不想改變自己。