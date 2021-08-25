勞動基金炒股案，勞金局前國內投資組長游迺文被控在外攀附關係求升官，對內逼迫部屬炒作遠百股價，涉犯貪汙、違反證券交易法等罪遭起訴。游從偵查到審理已羈押9個月，因相關證人已交互詰問完畢，台北地院今裁定游以500萬元交保。

游迺文去年9月遭檢方聲押禁見獲准，全案今年2月8日起訴移審，北院認為他涉犯貪汙罪嫌疑重大，卻否認犯行，有羈押必要，因此裁定羈押，並於5月8日、7月8日二度延押，最後一次押期將於9月8日到期。

游迺文聲請具保停押，合議庭認為，游涉犯重罪，有逃亡之虞，但若具保500萬元，並限制住居、出境、出海8月，即可確保後續訴訟，因此准予交保，若籌不足保金，則自9月8日起再延押2個月。裁定並要求游每周五到台北市警中正二分局思源街派出所報到。

另外，因相關證人已交互詰問完畢，游迺文已無勾串共犯或證人之虞，沒有繼續禁止接見通信必要，即日起解除禁見。

檢方起訴指出，游迺文與寶佳資產投資主管邱裕元是學長學弟關係，2人2019年間商量動用寶佳高層等人影響力，計畫讓游升任勞金局投資執行小組組長，並在LINE中說：「因為沒位子管不到，加上一些人會扯後腿，要有位才有權，把這些人搬走。」

游、邱去年7月共同策畫操縱遠百股價，游8月5日開始強硬要求部屬買入遠百股票，投資決定價格在24.5元，但因價格沒到無法成交，游男隔天晨會咆哮飆罵，部屬只能違反專業判斷提高買價。游另於8月與邱裕元參加一場關鍵飯局，6萬1160元餐費全由寶佳支出，涉嫌貪汙。