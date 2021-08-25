裕隆(2201)今日舉行法說會，針對下半年台灣車市，隨著疫苗擴大施打與微解封後，預估下半年車市銷售樂觀。預估2021年台灣汽車市場約42.7萬台，較2020年44.4萬台小幅下降約3.8%。新店裕隆城商場預定2021年第四季取得使用執照、2022年第四季商場開幕，2023年開始挹注租金收入。

裕隆在上次的法說會中，公司預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，今日維持此預估。針對大陸車市，裕隆公司指出，中國大陸之前出現本土疫情，近來有地方封城對汽車銷售將有影響，加上晶片供應不足，仍待觀察此兩因素才會較為明朗。

裕隆指出，台灣車市2021年1~7月台灣汽車市場總銷量25.1萬台，年成長2.1%，成長力度較第一季趨緩，主因為新車銷售自5月起受本土疫情爆發影響而衰退，但下半年經濟活動可望較為復甦等因素，預估下半年車市銷售樂觀，但仍需觀察國內外變種病毒疫情對原物料供應、物流及經濟消費的不確定因素。

新店裕隆城商業區開發進度方面，目前已完成地面層鋼構及外牆帷幕工程，現正進行裝修、電扶梯安裝、機電、景觀等工程。預計於今年第四季取得使用執照，明年第四季商場開幕。

新店裕隆城商業區商場建物樓層為B3~8F，約為4.3萬坪，B1F～4F將出租誠品、6F出租威秀商場、7F～8F出租威秀影城，5F目前正在招租中。裕隆城商場將結合商業、科技、生活、人文等元素，提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及集團汽車價值鏈的服務能量，提供便利的一日生活圈。

裕隆城預定明年第四季開幕，公司表示，業績貢獻可能要從後年開始，預計每年會有3.2～3.4億租金收入，但實際貢獻度也要看雙方最後簽訂的合約才能更精確計算。