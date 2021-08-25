文化部核定「再造歷史現場專案」計畫，高雄市爭取到超過4億元補助，其中，民進黨立委邱志偉爭取的醒村與樂群村修復，工程預計在年底陸續啟動，修繕完成將讓眷村建築風華再現。
高雄市文化局25日表示，除了原有的「左營舊城見城計畫」與「興濱計畫」持續長期性的營造工作，更新爭取到「三感一力眷村再造計畫」用於眷村再造。
高雄市是唯一擁有陸、海、空三軍眷村的城市，從鳳山黃埔新村、左營海軍眷村到岡山樂群村與醒村。為了保存活化眷村，曾經在2013年推出「以住代護」眷村活化政策，更積極爭取中央預算用於眷村修復。此次再造歷史現場專案文化部核定補助1億3400萬，加上市府編列配合款將投入近2億的經費再造三軍眷村，將讓高雄眷村保存活化闊步前進。
邱志偉說，文化部近日核定通過1.24億元經費進行修繕，將對醒村A、F棟與樂群村A1宿舍提出修繕計畫，工程預計在年底陸續啟動。在高雄陸、海、空三處的主要眷村中，隸屬於空軍的醒村及樂群村修繕進度最慢，需盡速修復，避免傾頹，愈晚修繕經費需求愈高。
岡山文化部高雄市文化局醒村樂群村修復
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