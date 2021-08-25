台船今（25）日舉辦股東說明會指出，三大業務比重調整後，站穩轉型利基，今年截至7月底止，累計合併稅前盈餘6116萬，連續7個月呈現單月盈餘，預估全年度可望轉虧為盈。（柯宗緯翻攝）

近年全球造船業榮景不再，台船連5年虧損逾136億，台船今（25）日舉辦股東說明會指出，三大業務比重調整後，站穩轉型利基，今年截至7月底止，累計合併稅前盈餘6116萬，連續7個月呈現單月盈餘，預估全年度可望轉虧為盈，而手持待完成業務尚餘535億元，一掃過去營運陰霾。

台船指出，目前三大事業逐步建構完成，國艦國造業務比重已達60％，商船本業與海工事業約40％，伴隨著多型公務船艦開工、安龍、交船，已逐步站穩轉型利基，並持續以「翻轉營運、穩定獲利」為目標邁進。

台船統計，截至110年6月底，商船手持訂單計4艘，軍艦及公務船手持訂單計26艘，交船日期高雄廠區排至2025年11月，基隆廠至2027年10月，海事工程手持訂單有離岸風機水下基礎基樁與轉接段，已陸續完工交付，合計手持待完成之業務尚餘535億元。

台船提到，全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，所幸台船自2017年啟動轉型計畫以來，積極朝多角化經營，同時透過成立戰鬥團隊、推行營運改善計畫、持續執行EP-10提升方案、推動基隆廠改造計畫等多項改造措施，於2021年成效浮現。

台船表示，展望未來，隨著商船訂單熱絡，將把握此一利基，爭取有利商船訂單並研議自建船舶，及規畫建立自有船隊的經營模式其可行性，並戮力完成國艦國造相關業務，海軍、海巡、財政部、教育部等公務艦艇建造案陸續執行。

另外，風電工作船「翡翠輪 GreenJade」各建造節點如期如質完成，離岸風電鋼構與塗裝等領域穩健創新，持續朝建構「卓越海洋事業集團」的願景邁進，打造永續經營環境，為股東創造最大價值。