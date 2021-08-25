村上國小門口就是過溝排水，而橋面過去就是車流量大的中山路，上下班學的尖峰時間常常人車爭道。(吳建輝攝)

彰化縣大村鄉校門口前就是過溝排水，家長接送學生都必須在校門前橋梁，但因橋面不足導致學生接送時危機重重，縣府斥資330萬1000元辦理「過溝排水(村上國校旁)新增排水箱涵工程」，將橋面拓寬讓孩子有一個安全的上下學空間使用。

彰化縣長王惠美心繫孩子上下學安全，25日會同縣府水資處、教育處、公路總局等單位到現場會勘，指示要將橋面拓寬，經討論後由縣府籌措經費，採用箱涵方式將橋面拓寬至30公尺，讓家長在接送孩子的使用空間更大。

王惠美表示，村上國小門口就是過溝排水，而橋面過去就是車流量大的中山路，上下班學的尖峰時間車流量大，家長只能擠在橋梁跟中山路中間，膽戰心驚的接送孩子，希望未來橋面拓寬成30公尺以後，可以保障家長接送及孩童上下學的安全。

村上國小校長黃宏田表示，感謝王縣長關心所有村上國小的孩子，還親自前來會勘國校橋拓寬工程，村上國小緊鄰台1線，因橋面寬度不足導致家長接送時人車爭道險象環生，未來工程完成後將會有足夠的緩衝區來確保孩童上下學安全，也感謝所以議員對學校的關心。