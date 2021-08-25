德國知名辣模艾美羅斯（Emmy Russ），日前前往杜拜的購物中心逛街時，還沒進門就遭到保全以「服裝太裸露」為由將她擋在門外，甚至還給她一張警告黑卡並威脅她要報警處理，讓艾美羅斯忍不住PO網要粉絲們替她評理。

年僅22歲的艾美羅斯，擁有精緻又甜美的臉蛋，與凹凸有致的火辣身材，儘管身高只有157公分，依然靠著實境秀節目以及不吝嗇的在IG上分享性感好身材，而吸引超過18萬人追蹤，人氣持續上升。

而一向敢穿敢露的艾美羅斯，近日前往杜拜旅遊也不改前衛的穿搭風格。但當她打算走進當地大型的百貨商場逛街時，卻遭到保全阻擋在外，而理由就是因為她穿得太過曝露，即使艾美羅斯堅持要進去還是被保全強力阻擋，還發給她一張「警告黑卡」，上面寫著「請穿著得體的衣服」，並威脅她若是敢輕舉妄動便報警處理，氣得艾美羅斯只好趕緊到附近的小店購買長版T恤套上，才化解尷尬順利進去購物。

但事後，艾美羅斯還是忍不住在網路上PO文抱怨，她表示當天的氣溫高達41度，她穿著亮片超短版上衣，搭配迷你短裙並沒有什麼不妥，而且在她入境杜拜國際機場時，還有員警向她調情，因此對於百貨商場的規定感到十分困惑。

儘管如此，德國媒體《TAG24》卻在報導中提到，艾美羅斯先前也曾因穿著超辣迷你短裙，倚靠在警車上拍照，並被人指控在引擎蓋上留下凹痕而遭到逮捕，雖這項指控沒多久就被撤銷，但仍讓她火辣形象深植人心。