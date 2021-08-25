56歲陸姓網路作家23日打高端疫苗後，昨(24)日上午死亡，死亡是否與疫苗相關仍在釐清；而今日又新增3例疑似相關的死亡案例，對此，資深媒體人趙少康表示，此事件聞之令人心酸，他提出兩點理由，應全面停止高端施打。

趙少康今日在臉書中指出，高端疫苗開打後，近來傳出數起疑似相關死亡案例，令人痛心遺憾。其中，陸姓作家的確實死因，法醫還在相驗，陳時中就馬上在記者會上說「初步懷疑心肌梗塞」，沒確定死因就開始帶風向，叫家屬作何感受？我再次呼籲政府立即停止高端疫苗接種作業，並提出有兩大理由。

首先，趙少康提到，應先釐清高危險群施打疫苗的風險，台灣有高血壓問題的人有508萬人，相當於4分之1的人有高血壓，這些人是不是都不能打疫苗？或是說這些人打疫苗會有高風險？政府應該講清楚。

第二，趙少康認為，疑似造成這些問題的高端疫苗，至今未通過三期實驗，只有約4千多人的實驗數據，根本就不知道民眾打了高端會出現甚麼樣的副作用，比起其它的疫苗應該要加倍的小心，出現任何不對勁都應該要立即喊停！

趙少康指出，如果不先釐清原因、擬定周延對策就鐵了心繼續打高端，蔡英文怎麼對得起因此出事的死忠支持者呢？