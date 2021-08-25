女星小甜甜（張可昀）在7月生下女兒「米苔目」，與圈外老公幸福組成一家三口，升格當新手媽媽的小甜甜，IG滿是女兒萌照，為人母的喜悅表露無遺，小甜甜昨（24日）則分享離開月子中心後的育兒心情，未料卻有網友留言酸：「好險不像你」，對此，小甜甜不但沒動怒，反而還展現高EQ回應。

小甜甜在上個月生下女兒「米苔目」，她做完月子後，近期專心照顧米苔目，小甜甜昨則在網上分享，她離開月子中心後的育兒心得，照片中，小甜甜頭戴粉紅色髮箍，她噴母愛抱著女兒，小甜甜的氣色看起來相當不錯，不過卻有網友留言酸：「好險不像你」，對此，小甜甜不但沒動怒，反而展現高EQ回應：「對呀，省了未來玻尿酸跟肉毒的錢，很替他開心」。

小甜甜高EQ回擊酸民。（圖／取材自小甜甜Instagram）

升格當新手媽媽的小甜甜，IG滿是女兒萌照，小甜甜也感性說，她時間一到就擠奶、餵奶、換尿布，小心翼翼的替寶寶洗澡、消毒、拍嗝，儘管自己沒時間追劇、打扮、和朋友聊天，但小甜甜仍直呼無所謂，她現在專心照顧米苔目「突然間每一天你都覺得過的（得）很快，也很充實接著覺得自己又進步了！」

儘管小甜甜透露自己：「現在我每天都很邋遢，帶著黑眼圈以及隨便的衣服、亂亂的頭髮，還回不去的身體寬度跟體重」，不過她仍強調這些都是無價「更覺得沒有打扮的種種真實情況下，是媽媽們最美麗的模樣啊！」字裡行間滿是媽媽經。