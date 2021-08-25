嘉義縣林姓男子在竹崎鄉的自家果園內，徒手獵捕1隻穿山甲，載回家關進家裡的鐵籠內，隔天就被警方查獲，經送鑑定確認是珍貴稀有保育類野生動物，檢方依違反《野生動物保育法》偵辦後，對他緩起訴處分，並向公庫支付4萬元。

林姓男子於今年6月27日下午4時許，在竹崎鄉嘉117線公路一處產業道路上方的自家果園內，徒手獵捕1隻穿山甲，放進自己駕駛的自小貨車駕駛座右側，載回他位在嘉義縣竹崎鄉龍眼村的住處，關在鐵籠內，放在廚房旁邊的倉庫。

隔天6月28日下午2時40分許，警方會同嘉義縣政府農業處、嘉義林管處等單位人員，到林男住處的倉庫搜索查獲，將穿山甲送屏東科大野生動物保育服務中心鑑定確認後，將這隻保育類的穿山甲責付縣府農業處保管。

嘉義地檢署檢察官認為林姓被告坦承犯行，僅因一時失慮而觸法，犯後已深表悔悟，犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分1年，並應於緩起訴處分確定後4個月內，向公庫支付4萬元。

嘉義縣政府農業處農業處畜產保育科長石蕙菱指出，這隻保育類穿山甲經評估沒有受傷情形之後，已在適當地區野放。