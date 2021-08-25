疫情造成各地藝文和展覽活動取消，新竹縣長楊文科為支持文藝工作者，25日偕文化局長李安妤等人，拜訪新竹縣書法、傳統舞獅技藝文藝工作者，期二級解封後，能再次帶動新竹縣藝文展演活動。

首站拜訪住竹東鎮的書法名家賴煥琳，賴現場揮毫寫下「防疫一條心」送給縣長楊文科，肯定縣府團隊不畏艱辛，不斷克服疫情難題。

賴煥琳是國小退休校長，在教職期間積極推動書法教育，書法也有卓越的創作表現，作品曾在日本、韓國等國展出曾任台灣書畫院名譽院長、新竹縣書畫藝術學會名譽理事長。他說面對疫情大家要一條心團結防疫，只要帶著信心，就不怕路上風雨。

縣長楊文科說，賴煥琳校長對於教育及推動書法的貢獻無限，在新竹縣的文化薪傳及扎根工作建樹良多，退休後更致力推動兩岸文化藝術交流，常受邀至機關團體講演，現在也是國內各重要比賽書法評審委員，期望大家一起攜手度過疫情，再次帶動新竹縣藝文發展！

楊文科接著到峨眉鄉拜訪民俗技藝舞獅推動者曾蘭香老師，曾過去是新竹市培英國中老師，帶動校內舞獅技藝傳承。楊文科一行人到場後，曾蘭香的弟子表演祥獅獻瑞，也令眾人大為驚嘆。

文化局表示，今年6月推出紓困補助方案，讓縣內立案滿1年以上演藝團隊，設籍或登記於新竹縣的個人、從事多元創作形式之藝術家或團隊都能申請紓困補助，協助受影響藝術個人及事業度過疫情難關。