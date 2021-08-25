下半年統一發票開獎組數出爐 雲端發票專屬獎800元10萬組 15:332021/08/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部公布今年下半年7-12月各期統一發票開獎組數，其中最受關注的增開六獎1組，雲端發票專屬獎800元則增開10萬組。 財政部表示，除維持與上半年相同，特別獎與特獎各1組、頭獎到六獎各3組、增開六獎1組。 雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元1萬6000組；500元的100萬組之外，800元則是10萬組，雲端發票111萬6030組。 台中逍遙音樂町29日起百組團隊登場 「告五人」將與樂迷見面 太陽光電環評標準太鬆 環委籲加嚴 #雲端發票專屬獎 #800元 #10萬 #統一發票開獎 #組數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 振興券數位加碼「擬最高回饋800元」 最新內容整理看這裡 13:052021/08/25 政治 3個月內確診數從破百降至個位數 德媒：4關鍵讓台灣辦到 14:082021/08/25 國際 公路總局爆貪汙 逼廠商給500萬買照 04:102021/08/25 社會新聞 萊爾富「夏日涼涼節」會員天天抽家電 官方LINE綁定會員送LINE POINTS 10點 09:052021/08/25 生活 跟死神賽跑 新北創雲端動態救護系統減少救護車停等24秒 15:582021/08/25 生活 疫情間擁抱希望 曾宇謙再奏流浪者之歌 20:082021/08/25 生活 鹿港金銀廳格扇修復 燦爛奪目 04:102021/08/25 地方新聞 五倍券最快明日拍板 數位加碼多 04:102021/08/25 財經焦點 振興五倍券趕不及中秋節發券 政院明公布發行日期與方案 14:152021/08/25 政治 力推數位五倍券 加碼送餐飲、觀光券 04:102021/08/25 財經要聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 10:072021/08/25 政治 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 不怕客戶反彈？陸行之揭台積電錯估這件事 漲價補漏洞 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 英特爾超級電腦驚爆卡關 美出招預防尷尬場面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。