財政部公布今年下半年7-12月各期統一發票開獎組數，其中最受關注的增開六獎1組，雲端發票專屬獎800元則增開10萬組。

財政部表示，除維持與上半年相同，特別獎與特獎各1組、頭獎到六獎各3組、增開六獎1組。

雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元1萬6000組；500元的100萬組之外，800元則是10萬組，雲端發票111萬6030組。