三星今(25)日在台舉辦摺疊機發表會，三星在疫情下大玩創意，挑在戶外停車場，與會人員一人一車，現場總計車輛數達70~80部車，創意之餘又兼顧防疫，售價部分也在今日同步揭曉，Galaxy Z Fold3 5G售價56888元起、Z Flip3 5G售價30888元起。

根據研究機構Strategy Analytics指出，全球摺疊智慧型手機市場規模今年預計可達650萬部，為去年的三倍，2025年更將超過1億部，年複合成長率達113%，成長可期。

三星日前發表Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G，台灣三星並於今日正式宣布Galaxy Z Fold3、Filp3 5G摺疊旗艦在台上市，為讓消費者進一步了解產品實際應用。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，過去Z系列在台灣已掀起一股摺疊旋風，透過今年兩款全新摺疊手機，三星將讓消費者盡情享受生活、展現自我潮流態度，同時串聯更緊密、無縫且開放的Galaxy生態圈，揭開行動體驗的嶄新篇章。期待能在台將摺疊帶入主流市場，達去年旗艦銷售水準，滲透率達高階整體市場之20~30%。

三星引領摺疊智慧型手機產業發展，精益求精，打造可靠耐用的摺疊產品。Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G為首款搭載IPX8防水等級的摺疊智慧型手機。兩款裝置均採用Galaxy智慧型手機中最強韌的鋁合金材質－全新Armor鋁合金，耐用度提升10%，以及堅固的CorningGorilla Glass Victus，能防止刮痕及意外掉落的影響。

三星今日也公布售價策略，Galaxy Z Fold3 5G售價56888元起、 Z Flip3 5G售價30888元起。

另外，三星在今年新機處理器採用高通S888，未採用S888+主要是三星在產品規畫期間，期望帶給消費者最佳體驗，考量選擇搭載最適切、成熟、體驗最佳化的處理器，故經考量後此次繼續採用高通S888。