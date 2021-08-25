全球央行年會登場前夕，美股紅光滿面，標普500再創新高、那指首度攻克15000點！台股今日同步上演絕地大反攻行情，在電子大軍掌多頭兵符下大漲逾200點，一舉收復半年線及萬七大關。早盤晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)聯手點火出擊，帶動電子資金比重回到6成，矽晶圓、太陽能、ABF、光學鏡頭等族群遍地開花，令多方士氣大振，午盤過後航海王歸隊吹奏反攻號角，終場加權指數收在今日最高17045.86點、大漲227.13點，成交值縮為3586.71億元。今日外資(不含外資自營商)買超167.4375億元，投信買超2.3645億元，自營商買超14.9964億元，三大法人買超184.79億元。

電子股今日展現霸氣重掌大旗，權王台積電(2330)傳出將調漲晶圓代工報價，股價聞訊走揚2%重返月線並呈現連3漲，帶動聯電(2303)收復60元；其餘權值大軍台達電(2308)、國巨(2327)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)、世界(5347)等緊隨在後全面啟動。矽晶圓大廠環球晶(6488)樂觀喊話在手訂單逾千億、H2能見度非常高，聯手中美晶(5483)、嘉晶(3016)亮燈漲停，合晶(6182)、台勝科(3532)亦閃閃發光；太陽能族群跟著發燙，茂矽(2342)、達能(3686)、國碩(2406)、碩禾(3691)、茂迪(6244)暖洋洋。

航海王擱淺大半日後重新出發，貨櫃三雄午後加速疾駛，萬海(2615)急漲逾7%、長榮(2603)、陽明(2609)跟進走揚近3%，散裝航運四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)乘風破浪攜手向前，中航(2612)7月意外後虧損1.44億元，衝擊股價壓回6%，表現相對弱勢。生醫股仍聚焦疫苗話題，東洋(4105)董座林全透露爭取輝瑞BNT疫苗不是不可能，市場添想像空間，帶動股價放量大漲5%，保瑞(6472)昨日亦表示有興趣取得相關代理權，股價隨之起舞走高4%，高端(6547)國產疫苗開放施打後今再傳死亡案例，股價震盪收黑守住300元大關。

台股今日在護國神山台積電傳出漲價利多消息鼓舞下，帶動聯電、世界先進齊揚，不僅電子股重挑大樑，配合航海王、金融股攜手助拳，呈現電金傳百花爭艷榮景，不但一舉收復萬七及半年線，更收在最高點17045.86點，外資今日搭上台股順風車翻多買超167.43億元。分析師指出，台股出現跌深反彈行情，但未來反彈以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第三季、第四季會成長，以及明年將比今年成長的產業。目前鋼鐵股短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，仍建議有反彈，須站在賣方。

電子零組件近日多呈大漲小回格局，顯示波段主流地位漸成氣候；另外，航運類股受制上檔籌碼仍相對凌亂，因此，追價仍宜低調，搶短者宜見好就收，但中期波段投資仍審慎樂觀。此外，受惠晶圓雙雄波段行情似有「大復活」趨勢，使近期盤勢穩紮穩打向上挑戰月線及季線，仍不宜看淡。選股建議由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、蘋概股、快沖IC、MCU、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。