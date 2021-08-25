雲林縣長張麗善上任第一天推動的重大政策是禁止廚餘養豬，3年來廚餘養豬的場次降為0，花蓮、台東、金門也跟進。最近越南籍鄧姓母女走私越南豬肉事件再度引起各界重視非洲豬瘟危機，張麗善呼籲全台都禁止廚餘養豬，避免帶來台灣豬肉浩劫。

張麗善於2018年12月25日就職當天簽署廚餘養豬禁令，全縣約1200場養豬場、每年養158萬頭豬，不論規模大小，一律禁止收廚餘養豬，3年來持續稽查，到去年8月終於達成全面以飼料養豬。

張麗善今（25日）舉行記者會，呼籲中央能夠建立一個廚餘回收系統，全台全面停止廚餘養豬，釜底抽薪避免台灣豬肉遭到非洲豬瘟浩劫。

張麗善說，雲林縣養豬產值至少210億元，廚餘是非洲豬瘟主要散播管道，只要停止廚餘養豬就能杜絕，希望大家想想台灣好不容易熬20年才達成口蹄疫拔針，萬一哪縣市傳出非洲豬瘟疫情，所有台灣豬肉都無法出口。

張麗善表示，前年當她推動雲林縣禁止廚餘養豬政策時，很遺憾的農委會認為廚餘只要烹煮還是可以使用，但高溫烹煮1小時的門檻並不容易徹底做到，始終有破口危機，因此希望這次事件能讓全國各縣市正視，全國一致禁止。

農業處長吳芳銘表示，只要百密一疏就可能引發非洲豬瘟疫情，雲林縣這3年來持續稽查高風險養豬場，到去年7月之後再也沒有違規事件，這幾天針對曾被裁罰過的養豬場再稽查一遍，雲林縣全面0廚餘養豬。

他強調，消費者的信心必須一步一步地建立，為了保護台灣豬肉產值，也保障國人吃台灣豬肉的權益，如果能夠全國一致禁止廚餘養豬，對於養豬安全有更大幫助，除了邊境防疫，這是一個超前部署的作為。