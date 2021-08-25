知名YouTuber大蛇丸因可愛又憨厚的形象受到歡迎，在網路上擁有超高人氣，個人YouTube頻道更有近百萬訂閱數。其中頻道影片多以吃播為主，因此造成大蛇丸的體重持續攀升，在最新的一部影片當中，蛇丸大吃速食、炸雞，讓粉絲們不禁擔心起他的健康，紛紛下最後通牒。

一名網友在「Dcard」表示，大蛇丸的影片以吃播為主，大家看他吃東西都覺得很療癒，但最近看到蛇丸吃的東西及他的身材，真的又比以前更大一吋了，相信有一點醫學常識的人都知道，肥胖伴隨而來的心血管疾病是多可怕，所以希望廠商們可以不要再找這種高熱量的食物業配給蛇丸，真的很令人擔憂。

貼文一出許多粉絲表示漸漸不看大蛇丸影片了，「我認真的希望他要看到這篇，如果他不減肥不照顧身體，我也只能退訂閱不看他影片了」、「以前看他拍吃東西影片覺得好療癒好可愛現在真的胖到覺得很噁心了」、「我相信如果他都不吃，粉絲依然會一直觀看的話，他自己慢慢就不吃了」、「不會再看他影片了，有點可怕」、「每次看到吃東西的影片我都不敢點開，就是會忍不住一直想他的身體怎麼辦」。

也有許多網友推薦大蛇丸接減肥業配，「一直都蠻想看他吃減肥餐或生菜沙拉」、「希望方向改成控制飲食影片」、「蛇丸可以找peeta來拍減肥挑戰」、「蛇丸可以考慮一下把吃播頻道變成瘦身挑戰系列」。