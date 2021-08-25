蔡英文說話了：我明確告訴大家 「內閣沒有要改組」 15:312021/08/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳內閣改組 蔡總統力挺：適可而止。總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內閣改組傳聞不斷，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會力挺蘇內閣；她致詞時表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。 蔡總統指出，今天她也注意到，有一則新聞，有媒體刻意炒作內閣即將改組的議題。蘇院長以及其所領導的行政團隊，沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情能夠獲得控制，經濟穩定成長。 她說，眼前還有很多挑戰要克服，有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。 驚傳內閣將改組 江啟臣開酸：換人不換政策沒用 傳九月內閣改組「鄭上蘇下」名單全曝光 總統府：不實訊息 #內閣改組 #改組 #蔡英文 #蘇貞昌 #鄭文燦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回應內閣將改組傳聞 勞動部長：沒有要被換掉的感受 13:372021/08/25 政治 傳內閣改組接文化部長 林智堅：目前以防疫市政為重 12:222021/08/25 政治 打高端後傳猝死 藍委轟國家機器草菅人命 15:212021/08/25 政治 他扯高端用「25號極細針頭」成本超貴 網轟：完全搞錯重點 08:232021/08/25 政治 總統的疫苗 不是所有人的天菜 04:102021/08/25 時論廣場 楊秉儒》民進黨的雙標八二三精神 09:042021/08/25 政治 連勝文揭挺朱不挺江原因 酸江「勇於承擔與做對事情是兩回事」 10:282021/08/25 政治 美國傀儡政權的悲歌 04:102021/08/25 時論廣場 台灣民意基金會最新民調 20到24歲支持度暴跌！首投族挺蔡 從9成3腰斬剩4成7 04:102021/08/25 焦點要聞 8月底將有一批疫苗運抵台 黃暐瀚爆：數字非常大 08:342021/08/25 生活 入伍新兵將打高端疫苗？ 立委費鴻泰：請國防部長帶頭示範 10:232021/08/25 政治 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 影／陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」 柯嘆：既有今日 何必當初 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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