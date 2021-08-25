內閣改組傳聞不斷，身兼黨主席蔡英文總統今在中常會力挺蘇內閣；她致詞時表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。

蔡總統指出，今天她也注意到，有一則新聞，有媒體刻意炒作內閣即將改組的議題。蘇院長以及其所領導的行政團隊，沉著應對疫情威脅和許多艱難挑戰，讓疫情能夠獲得控制，經濟穩定成長。

她說，眼前還有很多挑戰要克服，有關內閣改組的政治操作，應該要適可而止。