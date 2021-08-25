財政部關務署表示，近來海關查獲不少進出口商出借牌照供他人報運貨物進口，涉及虛報貨物名稱、數量、重量、品值、價值、規格、產地或繳驗偽造、變造、不實發票等違法情形，最重有借牌慘遭裁罰2億元案例。

關務署表示，依法認定報單上的「出名人」，也就是出借牌照的進口商為違章行為人予以處罰，該類案件進口商並不能稱不知情，或是供出實際貨主就得脫免應負的責任。

如果廠商出借牌照供他人報關，一旦進口貨物中藏有毒品、槍枝彈藥或其他依法不得進口的物品，除追究幕後實際貨主刑事及行政上私運責任外，借牌廠商也將一併移送司法機關追究刑責，縱使案經司法機關偵辦結果免受刑事制裁，但仍可能被處以巨額行政罰鍰。

關務署指出，為避免借牌者後悔莫及，在此鄭重呼籲進出口商千萬不要輕易出借牌照供他人報關，以免徒增不必要的困擾與責任。

過去海關曾有一案件，廠商出借牌照予友人報運貨物進口，未料來貨竟夾藏三級毒品愷他命百餘公斤，該廠商雖表示對夾藏毒品不知情，但其行為仍屬違反海關緝私條例，經裁罰結果罰鍰金額高達新台幣2億元。