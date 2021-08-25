為嚴防非洲豬瘟，農委會主委陳吉仲25日表示，即日起至中秋節將嚴守畜牧場，並有四點事項請各部會與全國縣市政府配合。包括：請各縣市農政單位與防治所確實檢視6400場養豬場；地方政府的衛生單位務必清查縣市內的越南商家是否有不明肉品。

農委會更表示，將另行公佈違法使用廚餘的檢舉獎金，並透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會、用藥公會總動員，讓全國民眾、農民朋友知道台灣目前面對非常嚴峻的挑戰，畜牧場不可淪陷，否則恐造成相關產業巨大衝擊。

同時，也請勞動部與內政部向外籍移工、入籍的新移民進行宣導，不可購買不合法、來自家鄉的肉製品，否則將有罰則。最後，請環保單位將置放於公開位置的廚餘桶全數清除，以確實管控事業、家戶廚餘等流向，養豬戶須依規定蒸煮處理。

陳吉仲呼籲，有合格蒸煮設備之養豬場，務必照規定將廚餘蒸煮90度Ｃ1小時以上。沒有蒸煮設備卻使用廚餘之畜牧場，若被查獲將以「飼料管理法」處3萬到300萬元罰款。