近日走私貓被查獲，依法全數被人道安樂死，引發社會議論，民眾黨立委張其祿、高虹安今偕同動保團體舉行線上記者會，張其祿表示，立法院新會期民眾黨將提出《懲治走私條例》及《動物保護法》修法，希望透過提高刑度、增加罰金及罰鍰，減少類似情形的發生，並且加強「保護動物執法人員」制度及權限建立，以加強動物保護法與相關法令的執法。

根據防檢局統計，近十年已銷毀1891隻走私動物，除了貓狗，最大宗為鳥類，各種動物成了人類自私的走私行為下的最大受害者，此外，在154隻走私貓全數安樂死的後兩天，國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，新北檢查獲一對越籍母女夾帶豬肉製品入境，造成了台灣防疫非洲豬瘟的可能破口，顯見台灣的走私防制，仍然要更精進。

張其祿提出防制走私改進方向，在動物保護的法制上，應該做好物種與處理方式的層級區分，並強化對民眾的教育及宣導，使民眾更加清楚與了解「沒有購買就沒有走私，也就不會有對動物的傷害」。對於走私刑責，一定要透過修法提高其刑度，以嚴懲動植物走私並予以遏止。

高虹安表示，台灣近幾年，動物虐待案件通報數一直居高不下，平均一年有2千件以上，不過由於被害者不能言語，證據不易調查，很少人因為虐待動物而真正承擔法律責任，2018至2020年間，虐待動物通報案件總計有6462件，最後依動保法處罰鍰以及判刑只有161件，定罪率只有2.5％。

高虹安主張修改《動物保護法》，要求主管機關農委會得商准內政部設置動物保護警察，並在《內政部警政署組織法》修法，新增專職專責的動物保護警察局，以加強動物保護法與相關法令的執法。

此外，民間動保團體提出特寵銷售必須「合法立案」、「合法有牌」，民眾黨也將研議管制「特寵業者販售來源不明寵物」及「無照販售之寵物商」法律修法，避免因「非法需求端」導致至走私猖獗繼續發生。