去年司法院大法官將實施85年的《刑法》通姦罪宣告違憲、立即失效，聲請釋憲的案件應如何處理？檢察總長提非常上訴，最高法院刑事大法庭開庭審理後裁定，犯罪後法律廢止其刑罰，應諭知「免訴判決」。

通姦罪遭司法院大法官認定違反憲法保障性 自主權及比例原則，作成釋字791號解釋，宣告違憲，檢察總長對當初聲請解釋的原因案件提非常上訴；有法官認為應判無罪，但有人主張判免訴，經大法庭審理後裁定，應判免訴。