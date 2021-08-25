通姦罪宣告違憲後法官如何判？ 大法庭裁定「免訴」 15:352021/08/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年司法院大法官將實施85年的《刑法》通姦罪宣告違憲、立即失效，聲請釋憲的案件應如何處理？檢察總長提非常上訴，最高法院刑事大法庭開庭審理後裁定，犯罪後法律廢止其刑罰，應諭知「免訴判決」。 通姦罪遭司法院大法官認定違反憲法保障性 自主權及比例原則，作成釋字791號解釋，宣告違憲，檢察總長對當初聲請解釋的原因案件提非常上訴；有法官認為應判無罪，但有人主張判免訴，經大法庭審理後裁定，應判免訴。 遭批查驗率不到3％ 「X光不會判讀」 關務署回應了 知名減肥診所「育揚中醫」6年逃稅1200萬！檢命負責人夫婦補稅並繳200萬元 #免訴 #通姦罪 #大法庭 #裁定 #違憲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被控向調查官探情資 台商二審逆轉無罪 11:182021/08/25 社會 公路總局官員疑索賄500萬 檢方聲押黃姓白手套 09:142021/08/25 社會 公路總局官員涉貪 黃姓白手套遭羈押 13:442021/08/25 社會 NCC前專委登玉山引火 林務局求償2.2億史上最高 13:182021/08/25 生活 富商翁茂鍾假造社福勞動認罪50萬交保 南檢提抗告 11:272021/08/25 社會 涉逼部屬炒遠百股價 勞金局前組長游迺文500萬交保 15:082021/08/25 社會 悲劇 母攜2子共赴黃泉大兒子身亡 失憶2年開庭才想起 12:172021/08/25 社會 服社勞造假認罪 翁茂鍾50萬交保 04:102021/08/25 社會新聞 陸官媒點名錢楓面對性侵指控：不會放過一個壞人 10:152021/08/25 娛樂 唯一有罪被告邱垂貞 更五判3年10月 04:102021/08/25 社會新聞 不被歲月擊垮 年紀越大長相越美的星座女TOP3 06:302021/08/25 運勢 社會熱門新聞 蘆洲男打高端隔天倒臥浴室猝死 相驗結果出爐 - 社會 女大生醉後3P一晚戰6次 男同學偷拍流出一句：「小母X」慘了 - 社會 灰心人妻拒參加換妻俱樂部 慾望人夫帶炮友去主辦人不爽了 - 社會 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 - 社會 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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