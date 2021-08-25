民進黨今中常會，提到民間團體、企業採購的BNT新冠疫苗，身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，這是公私部門合作的最好典範，也證明只要團結努力，沒有不能克服的困難。後續疫苗取得，也是秉持同樣的原則，全力以赴。

總統今會中致詞時指出， 眾所周知，她已經完成了接種疫苗第一劑，接種後沒有什麼異狀，工作也都照常。這兩天來，民進黨許多黨公職、支持者，都在臉書上秀出接種小黃卡，一起來支持國產疫苗。

總統說，疫情當前，掌握疫苗生產能量是重要的國家戰略。政府會緊盯後續國產疫苗的進度，也會持續催促外購疫苗儘早到貨。

她說，至於大家所關注的BNT疫苗的取得，相關的採購是公私部門合作的最好典範，也證明只要團結努力，沒有不能克服的困難。後續疫苗取得，政府也是秉持同樣的原則，全力以赴。

她說，在大家的共同努力之下，疫情正獲得有效的控制，但疫情趨緩不代表大家可以鬆懈，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，一定要持續謹慎、全力配合指揮中心的各項指引。

她指出，馬上就要開議了，這個會期還有很多事情要做，也請大家團結努力、一起打拚，一起讓台灣更好，謝謝大家。

稍早指揮中心宣布今日沒有新增本土確診案例，蔡總統也在會議結束前表示，這是繼5月9日以來台灣第一次本土「加零」，所以她要利用這個機會，謝謝國人配合防疫工作，讓台灣的疫情能夠逐漸趨緩。

她說，但是，蔡主席也強調「加零」不代表「清零」，疫情趨緩不代表大家可以放鬆，特別在全球疫情仍然不穩定的狀況下，希望大家持續謹慎，全力配合指揮中心的各項指引，一起團結防疫、守台灣。