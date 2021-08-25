振興五倍券地方頻加碼 侯友宜：新北特惠券金額會比去年高 15:452021/08/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北加碼特惠券 侯友宜：金額會比去年高。圖為去年新北振興168活動。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央振興五倍券即將發放，新北市長侯友宜25日表示，新北市將以特惠券方式，加碼讓基層受到傷害的商家快速復甦，金額一定會比去年多，待中央正式公布後，就會一起推出往前走。 侯友宜說，這次經濟衝擊最大就是底層庶民經濟，包括餐飲業、旅館業、小吃店等等傷害很深。 侯友宜說，新北這次也會推出地方特惠券加碼、加倍方式，希望快速提升經濟復甦，金額一定會比上次多，一起帶動經濟復甦，團結往前走。 五倍券最快明日拍板 數位加碼多 看完2縣市加碼普發現金 網暴動：狠打中央一把 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北推待用餐平台 目標1000家以上 12:162021/08/25 生活 防範Delta入侵新北 侯友宜提5大措施 15:352021/08/25 生活 力推數位五倍券 加碼送餐飲、觀光券 04:102021/08/25 財經要聞 振興五倍券將拍板定案 政院擬明公布方案、發行日 14:152021/08/25 政治 防範Delta入侵 侯友宜：做好準備「在宅醫療」會是最後考量 09:022021/08/25 生活 金門將發5000紓困金 侯友宜曝新北振興措施進度 12:132021/08/25 政治 2020年成長至8.25萬戶 公益出租人減稅戶數 增四倍 04:102021/08/25 金融．稅務 1分鐘讀財經》救毛利率出手了 台積電終於漲代工價最高20％ 08:292021/08/25 財經 《汽車股》中華第三季銷售成長 朝全年5萬台進攻 15:592021/08/25 財經 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 10:072021/08/25 政治 人口結構老化 勞保缺口大 勞動部長：明年撥補逾220億 13:502021/08/25 生活 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 影／陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」 柯嘆：既有今日 何必當初 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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