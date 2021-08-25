中央振興五倍券即將發放，新北市長侯友宜25日表示，新北市將以特惠券方式，加碼讓基層受到傷害的商家快速復甦，金額一定會比去年多，待中央正式公布後，就會一起推出往前走。

侯友宜說，這次經濟衝擊最大就是底層庶民經濟，包括餐飲業、旅館業、小吃店等等傷害很深。

侯友宜說，新北這次也會推出地方特惠券加碼、加倍方式，希望快速提升經濟復甦，金額一定會比上次多，一起帶動經濟復甦，團結往前走。