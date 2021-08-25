疫情持續蔓延，但疫苗始終不足，台大醫院團隊今(25)日表示，已展開研發「鼻噴式」疫苗，經動物實驗發現，對上呼吸道病毒量下降效果十分顯著，預計最快於今年底或明年進入人體臨床試驗。

科技部今日舉辦「防疫科學研究中心研發成果記者會」，台灣大學醫學院兒童醫院院長黃立民表示，院方正著手研發的鼻噴式疫苗，不同於針式疫苗，能產生IgA抗體，並且療效可覆蓋到上呼吸道，也就是口、鼻等部位，假設這些部位產生抗體，便能有效阻隔傳染病毒給他人，甚至能避免重症。

黃立民提到，鼻噴式疫苗的研發，預計最快於今年底或明年能夠進入人體臨床試驗。目前試驗病毒株為原始武漢株，將來隨時都能修改為印度Delta變異株，不過研發目前也才剛開始，正在找尋國內合作生技業者。

至於本次本土疫情爆發，國內PCR檢測量能一度瀕臨超載，對此台大醫學院院長倪衍玄指出，台大醫院不只希望能強化PCR檢測效率與量能，更期盼可由台大醫學院主導並開發多重PCR檢測系統，強化台灣檢驗新冠病毒的量能，能為即將到來的流感季做好準備，加速醫療單位的處置判斷。

倪衍玄也說，台大團隊也將另結合產業，共同開發低血氧雲端監測平台，減少新冠肺炎病患發生寧靜缺氧導致猝死的風險，而桃園市政府檢疫所架設的低血氧即時監測平台，便是來自於台大所研發。