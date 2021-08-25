因芝加哥與大連豆油價格持高，提振棕櫚油競爭力，令馬來西亞棕櫚油午盤上揚，但因船運機構表示，大馬棕櫚油8月1日至25日出口較上個月同期跌約12%，因此限制其價格漲幅。

另外馬來西亞棕櫚油局(MPOB)預測8月上旬開始進入傳統旺季，產量可能提高，不排除對棕櫚油價格帶來壓力。

今日(8/25)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤上漲28馬幣，或約0.6%，至每噸4331馬幣（約1028美元），(商品行情網)

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