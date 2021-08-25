《商情》競爭油品續強 大馬棕櫚油盤中跟漲 15:422021/08/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因芝加哥與大連豆油價格持高，提振棕櫚油競爭力，令馬來西亞棕櫚油午盤上揚，但因船運機構表示，大馬棕櫚油8月1日至25日出口較上個月同期跌約12%，因此限制其價格漲幅。 另外馬來西亞棕櫚油局(MPOB)預測8月上旬開始進入傳統旺季，產量可能提高，不排除對棕櫚油價格帶來壓力。 今日(8/25)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤上漲28馬幣，或約0.6%，至每噸4331馬幣（約1028美元），(商品行情網) 《半導體》台積電傳漲價 晶圓雙雄領軍續攻 《商情》需求回溫 亞洲天膠續漲 #上揚 #棕櫚油 #馬來西亞 #大馬 #午盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料供過於求 拖累大馬棕櫚油回落 09:452021/08/25 財經 《盤後解析》電金傳合攻 台股拿回萬7、半年線 14:172021/08/25 財經 《商情》需求強勁 BDI指數連11上揚 09:452021/08/25 財經 不斷更新》晶圓雙雄強攻 台股漲逾180點重返萬七 09:082021/08/25 財經 《晨間解盤》大區間劇烈震盪(倫元投顧提供) 07:462021/08/25 財經 輝瑞BNT疫苗 獲美藥證 04:102021/08/25 財經要聞 中電信市值崩900億人民幣 料啟動綠鞋機制護盤 04:102021/08/25 全球財經 《商情》周三穀物電子盤全走黑 14:172021/08/25 財經 上證指數收漲0.7％ 連三漲 15:592021/08/25 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:102021/08/25 財經 台積電漲價20％即日生效 外資狂賣6萬張變韭菜？ 15:212021/08/25 財經 財經熱門新聞 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 台積電漲價20％即日生效 外資狂賣6萬張變韭菜？ - 財經 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 大陸經濟多久把美國擊敗？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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