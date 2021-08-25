隨著疫苗的推出和經濟復甦吸引投資者重返市場，全球房地產投資已反彈回疫情前的水準，被壓抑的潛在需求重新開始尋找資金出口。仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣在今年5月爆發了本土疫情，確實影響到部分不動產交易，六月份商用不動產及土地交易總額交易總額僅76億元，但七月份已恢復至255億元，與疫情前每月約300億左右的水準相當。

據仲量聯行的數據，今年第二季全球房地產投資約為2,470億美元，為去年同期的兩倍多，與2019年第二季約略相當。2020年第二季全球不動產投資因疫情嚴重影響，降幅超過五成，2020全年則較2019減少29%，而目前已逐漸恢復至疫情前水準，許多大型基金並已備妥銀彈伺機進場投資。

台灣去年因疫情控制得宜及台商回流，在全球經濟相對表現耀眼，仲量聯行統計2020台灣全年商用不動產交易達1,423億台幣，較2019年成長48%，今年上半年交易量亦達556億元，較2020上半年成長96%。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣在今年5月爆發了本土疫情，確實影響到部分不動產交易，六月份商用不動產及土地交易總額交易總額僅76億元，但七月份已恢復至255億元，與疫情前每月約300億左右的水準相當。

趙正義表示，八月最大筆商用不動產交易，為三商美邦人壽以34億元購入內湖華固智富大樓整棟作為企業總部，緯創亦將於該區投資44億開發廣達二公頃的數位內容創新中心，未來成長潛力看好，此外本月中國人壽亦以23.25億元取得新竹商辦大樓部分樓層，中信以22.13億元取得內湖國瑞總部，顯示優質穩定的商用不動產仍為資金布局的重點，隨著疫情逐漸獲得控制，台灣今年下半年商用不動產及土地的交易市場值得期待。