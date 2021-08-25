資策會產業情報研究所（MIC）調查旅客消費意向，公布消費者所感興趣的觀光數位應用排名，並從五大觀光情境「食、宿、遊、購、行」消費來觀測消費者的決策因素，提供業者未來布局與社群經營策略等參考。調查顯示，消費者不僅對觀光情境中的數位工具優化與多元支付功能感興趣，對於數位應用的興趣也非常廣泛，應用市場商機有待開發；另外，觀測消費者的決策關鍵，可發現價格之外，網友更廣泛的受到其他消費者的評價影響，未來業者如要開發新客群或吸引更多元的旅客，須加強線上評價的經營。

資策會MIC調查顯示，網友最感興趣的前五大住宿數位應用，依序為「自助check-in/out機、房型360度預覽、多元支付、手機感應門鎖、生物辨識系統」，反映出消費者對於住宿數位工具優化的期望，另外，消費者高度關注住宿環境是否與網路圖片吻合，預期未來「環景預覽功能」將為消費者格外關注的應用。

針對消費者感興趣的餐飲數位應用，前五名依序為「線上點餐、多元支付、自助點餐KIOSK機/平板、數位互動遊戲、電子禮券」；關於交通數位應用，則依序為「電子票券、整合式交通App、自助報到/繳費機、多元支付、即時車流偵測」。產業分析師洪齊亞表示，針對餐飲，消費者展現對於數位化點餐與結帳服務的興趣，特別是能滿足疫情帶動的無接觸需求；針對交通應用，調查反映出消費者期望透過整合式App，能一站式解決所有交通需求的趨勢。

資策會MIC調查顯示，消費者感興趣的旅遊景點相關應用，前五名依序為「電子票券、感應手環、AR/VR體感設施、排隊系統、多元支付」，建議業者持續強化數位設備，提升硬體與內容體驗。另外，旅遊購物應用前五名則依序為「多元支付/虛擬沉浸式購物、比價型App、自助結帳機、電子禮券」。

資策會MIC產業分析師洪齊亞表示，部分觀光業者仍維持現金交易習慣，不過隨著民眾在日常消費情境使用行動支付、電子票券功能，支付需求勢必逐漸擴散到觀光情境，建議業者提前規劃多元支付管道。除此，可預期疫情所帶動的非接觸需求與線上消費的習慣養成，將逐漸從日常生活延伸至觀光領域，進一步加速數位工具滲透到不同的觀光消費情境。

資策會MIC產業分析師洪齊亞提出三點觀察，一是相較於網路口碑，觀光市場多數更仰賴大型業者向中小型業者分銷機制，以及經營長期合作業務關係，不過長期而言，若業者有意開發新客群，吸引更多Z世代或自由行旅客，建議加強線上評價經營；其二，消費者仍高度重視價格因素，業者應定期更新行銷活動，搭配優惠價格吸引旅客；其三，Z世代更習慣透過影像類社群平台蒐集資訊，包含瀏覽熱門的觀光餐飲、網上瘋傳的住宿體驗、熱門話題的景點等，慣用照片搭配地點打卡分享的方式，已成為Z世代的觀光消費習慣，建議業者針對目標客群規劃對應的行銷策略，並鼓勵消費者分享圖文評價加速擴散，促進正向循環。