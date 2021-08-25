廣越(4438)今舉行法說會，總經理吳朝筆一開場就表示，今天廣越全天成交只有4張，股價相對低點，窒息量價低是很好的投資機會。越南執行硬封城措施，造成股價近期重挫，但換個角度來看，也是一個很好的機會。廣越今年因應中國羽絨衣內需市場擴大，在嘉興平湖擴建第二個新廠；而因應品牌客戶擴大下單免稅地區，約旦展開第三個工廠；因應戶外品牌2022需求增長，擴張越南隆安生產線。

吳朝筆表示，今年營收仍看2位數年增，目前訂單滿手，10月和11月的營收會非常旺。也就是說，今年Q4是全年最旺的一個季度。

展望明年，吳朝筆預估將增加35條生產線，新增包括越南隆安廠10條，約旦廠10條，中國嘉興8條，越南前江5條，馬來西亞2條。廣越今年客戶年成長最多的品牌是VF，今年VF營收占比成長快速增加，主要是VF補庫存，以及廣越具有約旦廠優勢，並且因應VF需求，廣越也新開中國廠。今年廣越於5月在約旦購買第三個廠，因約旦具免稅優勢，未來前景展望看好。

廣越第二季的毛利率已經達到2成，公司第二季合併營收33.99億年增7.08%，創歷年同期次高紀錄、營業毛利6.9億年增26.64%、毛利率20.3%年增3.14個百分點、營業淨利3.95億年增27.13%、營利率11.62%年增1.83個百分點、稅後淨利3.49億年增35.42%、淨利率10.28%年增2.15個百分點、淨利歸屬於母公司業主3.2億年增32.01%、稅後EPS3.09元為同期次高，較去年同期EPS2.35元增加0.74元。