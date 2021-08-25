德國聯邦統計局周三表示，德國七月對中國出口出現下滑，為近一年來首見，為年減3.9%，來到84億歐元(約99億美元)。

此為德國對其第二大的銷售市場中國，自2020年8月以來首見的出口下滑。

聯邦統計局指出，德國七月對美國出口年增15.3%，來到108億歐元。