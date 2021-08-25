《國際經濟》德國對中國出口下滑 近一年首見 15:422021/08/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局周三表示，德國七月對中國出口出現下滑，為近一年來首見，為年減3.9%，來到84億歐元(約99億美元)。 此為德國對其第二大的銷售市場中國，自2020年8月以來首見的出口下滑。 聯邦統計局指出，德國七月對美國出口年增15.3%，來到108億歐元。 《商情》需求改善 大豆創近兩個月單日漲幅 建交29年 中韓發展委員會啟動 #首見 #國對 #中國出口 #德國 #億歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》路透調查：歐股將持平 年底前穩居歷史高點 15:422021/08/25 財經 《其他股》志強-KY上半年三率三升 越南廠暫停不影響業務推廣 07:462021/08/25 財經 《國際油價》墨灣平台火災 原油期貨連2漲 09:452021/08/25 財經 《商情》擴大緊急狀態 大阪期橡膠轉跌 14:342021/08/25 財經 《國際金融》美Fed主席談話前 歐股淡定 10:022021/08/25 財經 劉揚偉示警 半導體缺料恐再延長 04:102021/08/25 財經要聞 近7成台灣民眾仍觀望高端疫苗 德媒剖析免疫橋接 10:432021/08/25 國際 箝制陸留學生 削弱美國影響力 04:102021/08/25 產業財經 美批陸遏止販運「芬太尼」合作不力 陸：不會無條件合作 11:562021/08/25 兩岸 習近平擬視訊出席G20峰會 習拜面對面 還要再等等 04:102021/08/25 財經要聞 MSCI董座喊話 陸股擺脫監管風暴 可望攻高 04:102021/08/25 全球財經 財經熱門新聞 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 台積電漲價20％即日生效 外資狂賣6萬張變韭菜？ - 財經 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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