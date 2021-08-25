高雄市8個行政區明天開始停水！自來水公司第七區管理處下午發布停水消息，指鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程及高低壓設備檢驗、林園溪州一路汰換管線工程，將於8月26日上午8時至8月27日上午7時，須辦理停水，包括小港、旗津、苓雅、前鎮、鹽埕、鼓山、大寮、林園等個行政區將進行停水，其中旗津區、前鎮區、鹽埕區是全區停水23個小時，直至後天27日上午7時，才恢復供水，共影響9萬7496戶，呼籲市民提早做好儲水準備。

自來水公司第七區管理處表示，停水時間及影響區域、戶數如下：大發工業區、林園工業區及臨海工業區停水時間從8月26日上午8時至晚上24時。

旗津區全區、前鎮區全區、鹽埕區全區；小港區：濟南里、泰山里、山東里、青島里、順苓里、正苓里、港口里、 港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、 三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、 鳳宮里。

苓雅區：意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里。 鼓山區： 哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里。 合計停水戶數約 97496 戶。

另水壓降低地區包括小港區：六苓里、宏亮里；前金區、新興區。 水公司提醒民眾停水注意事項：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。另停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警。

復水後剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，恢復供水後，如仍無（缺）水時，可通知自來水公司，水公司將派專人到府服務。