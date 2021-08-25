已經掀起中國版「＃MeToo」風波的阿里巴巴員工性侵案疑雲，中國檢察網25日發布最新消息，據濟南警方此前通報，該案當事人阿里巴巴集團員工王Ｘ文、周女等人於今年7月27日到濟南華聯超市出差，洽談業務之後，當晚宴請濟南華聯超市張Ｘ等人。7月28日上午，周女認為自己可能在醉酒狀態下，在飯店房間被人侵害，與丈夫通話後，於中午報警。

濟南警方獲報後調閱監視器等跡證，發現今年7月27日晚間，至28日凌晨，王Ｘ文先後4次進入周女房間。

經查，7月27日23時16分，王Ｘ文返回飯店櫃台，持周女及本人身分證，經櫃台電話聯繫徵得周女同意後，辦理了周女房間房卡，於23時23分進入周女房間。在房間內，王Ｘ文對周女實施了強制猥褻行為。

澎湃新聞報導，王Ｘ文的妻子此前受訪時稱，她向濟南檢察、公安機關遞交了一份資料，其中王Ｘ文的說法，與警方通報情況不同。此外，近日以王Ｘ文妻子為名發布、針對此事的相關內容，也在網上傳播。

不過，在媒體受訪時，除了王Ｘ文事後講述，王妻未提供其他證據，證實她丈夫清白的說法。

關於張Ｘ涉嫌犯罪部分，濟南警方通報稱，8月4日，周女再次撥打110報警稱：「7月27日晚上，我在濟南市市中區中海環宇城漁家燈火飯店內與同事領導吃飯時，因醉酒被人猥褻。」市中區分局七賢派出所接警後當日受理，依法開展調查。8月10日，市中區分局依法將此案移交槐蔭區分局併案偵查。

通報稱，經查證，7月27日宴請期間，21時29分，周女因飲酒過多欲嘔吐時，張Ｘ陪其一起走出包廂。周Ｘ出包廂後一路嘔吐至飯店大廳吧台垃圾桶處。隨後，返回包廂途中張Ｘ對周女強制猥褻。22時許，宴請結束。

通報稱，7月28日7時14分，周女與張嫌聯繫，告知房間號碼，張Ｘ從家中攜帶一盒未開封的保險套，於7時59分到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店，敲門進入周女房間後，對周女實施了強制猥褻行為。9時35分，張Ｘ離開周Ｘ房間時，帶走周女內褲一條，保險套（未開封）遺留在房間內。