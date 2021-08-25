統一獅25日為胡智為舉辦加盟記者會。（鄭任南攝）

統一獅25日為胡智為（右）舉辦加盟記者會。（鄭任南攝）

統一獅隊25日為今年季中選秀第一指名的投手胡智為舉辦加盟記者會，會中公布加盟合約，他與獅隊簽下2.5年複數年合約，今年月薪54萬，明年60萬元以上，後年66萬以上，另還有200萬元激勵獎金，合約總值超過2000萬。

胡智為確定披上獅袍，選擇58號作為背號，會中也宣布他初登板29日，台南主場對戰中信兄弟，會準備初登板贈品與證書，特別為胡智為製作專屬應援曲「Hu’s COMING」。

胡智為表示，非常高興能夠加入獅隊的大家庭，很期待之後的表現，能為球隊做出貢獻。他也解釋選擇58號作為背號的原因，「因為從2017年起，這是大聯盟春訓時球隊為我選的背號，也一直跟隨我到球隊初登板，之前的12強也是穿這個號碼。」

不過原本獅隊陣中58號是教練陳連宏所穿，後來經過球隊溝通協調後，由胡智為穿上58號球衣，他笑著說：「很感謝陳連宏教練的『犧牲』。」