外資持續看好ABF、BT載板產業的成長性，將載板廠商南電的目標價由555元大幅調升至635元，首見「6」字頭，南電開高走高，漲逾6%，載板三雄的另2檔欣興、景碩也都漲逾半根停板，股民反應兩極，還有眼尖網友發現，外資昨(24日)還大賣南電、景碩，「如果這價格到了 那ABF大概是台股本益最高的族群了」。

美系外資最新報告看好BT載板前景，一口氣調高載板三雄欣興、景碩、南電的目標價，將南電的目標價由555元調高至635元，是首次出現「6」字頭價位，欣興、景碩目標價也分別調高至230元、265元，南電今(25日)開盤以377元、上漲7.5元開出，盤中高點來到394元，大漲24.5元，漲逾6%，終場收在387.5元，漲幅4.87%。

南電上半年營收233.41億元，年增37.13%，毛利率23.86%，年增11.13個百分點，稅後淨利39.14億元，年增201%，每股淨利6.06元，優於去年同期，展望第3季營收與獲利均可望再創高。

受外資看好消息影響，欣興、景碩也同步走高，新興盤中高點來到146元，漲逾6%，收盤收在142.5元，漲幅4.4%；景碩終場則收在195.5元，漲幅有5.68%，盤中也攻高至201元。

網友對外資調升載板業者目標價則看法不一，有網友留言「晶片都要用到載板，還不買爆」，也有網友認為是出貨文，「是不是搞錯幣值或者匯率？ 每次都亂喊」，還有網友說「昨天倒貨倒很爽 今天再喊一下讓散戶抬轎」、「高盛昨天賣超南電、景碩，買超欣興」。

根據統計，外資24日賣超景碩7623張，賣超南電2550張。