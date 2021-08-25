嘉義縣政府各單位聯合稽查相關產業。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

台灣日前首度查獲含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品，嘉義縣政府為防堵非洲豬瘟疫情，自8月23日起即動員農業處、警察局、家畜疾病防治所、衛生局及環保局等相關單位，針對畜牧場端及市場端進行全面稽查，目前共查獲3件疑似違規案件，今天已送檢。

廚餘養豬場的清查工作，由農業處、家畜疾病防治所、環保局及各公所聯合稽查，嘉義縣列管廚餘養豬場計62戶，其中7戶取得再利用許可使用廚餘，另49戶已輔導改用飼料及6戶離牧，目前清查結果尚無違規情事。一般養豬場計215場，家畜疾病防治所及農業處協同各公所也逐一盤查，並進行疫情輔導訪視與消毒作業宣導，預計2日內清查完竣；縣府強調，如未經許可，擅自使用廚餘，最高開罰300萬元。

越南小吃餐飲店及異國食品市售販賣業的清查工作，由警察局、衛生局、家畜疾病防治所及移民署進行聯合查緝，截至8月24日晚間7點，共計稽查137家，其中查獲3起疑似違規案件，包括於水上鄉越南小吃店查獲裸裝火腿12包、太保市1商家查獲進口香腸5條及朴子市大槺榔查獲內含不明肉乾米製品1包，家畜所表示，相關物證今天上午已送驗，結果將由中央公布，違者會依動物傳染病防治條例裁處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

縣府呼籲，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，除檢疫物要沒入銷毀，另將依法裁處，請民眾不要以身試法；也提醒養豬農友，自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。