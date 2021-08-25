Sur-（澀餐坊）不但由餐盤推薦晉升為一級餐廳，其主廚林佾華更獲得今年米其林年輕主廚大獎，業者也在臉書官網發表感言「一直堅持，也是我說謝謝的方式」。（翻攝自Sur-（澀餐坊）臉書官網）

《2021台北台中米其林指南》25日揭曉，台中有5家餐廳分別獲選1星及2星餐廳，新入圍的Sur-（澀餐坊）不但由餐盤推薦晉升為一級餐廳，其主廚林佾華更獲得今年米其林年輕主廚大獎，成為今年米其林最大贏家；餐廳也在臉書官網發表感言「一直堅持，也是我說謝謝的方式」。

在疫情攏罩下，今年國內餐飲業度過最絕望的夏天，《2021台北台中米其林指南》選在此刻揭曉，可望鼓舞許多還在堅持的從業者，此次鹽之華、Forchetta、俺達 肉屋蟬連一星餐廳，另澀Sur則為新進榜的一星餐廳；JL Studio蟬連二星；而Sur主廚林佾華更更獲得第二屆年輕主廚大獎。

位於台中市北區育德路上的 Sur（澀餐坊），主打時尚歐陸料理，用現代料理技術重新詮釋媽媽們常用的食材和烹飪習慣，並依據四季更迭與社會日常來變換菜色，以套餐方式供餐，個人消費1800元到2000元起。

老闆兼任主廚的林佾華也獲得第二屆年輕主廚大獎，高餐西廚畢業的他曾在樂沐與RAW餐廳歷練；他也在餐廳臉書發表得獎感言：「謝謝家人、謝謝團隊，以及相信我的人，謝謝米其林的肯定，最後謝謝自己的不服輸，你幹得真不錯。」並表示：「一直堅持，也是我說謝謝的方式」。