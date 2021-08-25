第6輪施打高端疫苗25日進入第3天，新竹縣預約人數約有3376人，衛生局長殷東成表示，規畫45個接種站，其中在新豐鄉松柏社區活動中心新設接種站，提供新豐鄉民眾就近施打疫苗，目前並未傳出有民眾打高端死亡。

新竹縣衛生局統計第6輪前2天，有近7千人完成接種高端疫苗，報到率為92.52％。此外，第6輪第2梯加開預約至昨天下午6時截止，新竹縣共新增3100多人預約，累計預約人數達到1萬4840人，縣長楊文科提醒完成預約登記的鄉親，依預約時間及地點前往施打疫苗。

因應疫情趨緩，新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落決議逐步解封，但考量部落居民疫苗覆蓋率仍不高，因此採取降載管制，第1階段從9月1日起至10月31日止，第2階段11月1日至12月31日止，將視第1階段入山狀況和疫情做修正管制事宜。

逐步解封期間，仍禁止1日遊遊客進入司馬庫斯部落，鄰近部落2日遊住宿的遊客，進入司馬庫斯的車輛限制為每天80輛，由司馬庫斯統一管控進入數量，並先行柔性勸導。上述管制措施，因涉及《傳染病防治法》第37條等相關規定，已請衛生局轉報中央疫情指揮中心釋示，奉准後公布實行管制。

因應走私的越南進口非洲豬瘟肉品事件，新竹縣衛生局依照中央指令，查察縣內21家東南亞商店，25日中午稽查完畢，共查獲2件肉製品產地未標示，已抽驗移交家畜所進行後續檢驗，責令業者立即下架該產品，並將依據《食品安全衛生管理法》就未標示肉製品產地部分進行裁罰。